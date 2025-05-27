Продавца поддельных смартфонов задержали в Одинцове

По информации полиции, злоумышленник размещал объявления о продаже мобильных телефонов на популярных интернет-платформах. Он договаривался с покупателями и встречался с ними на парковке возле торгового центра в Одинцове. Там он передавал покупателям поддельные смартфоны, выдавая их за оригинальные. В результате два человека поверили в честность сделки и приобрели фальшивки, а третий заметил подделку и от покупки отказался.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям 30 и 159 УК РФ — по факту покушения на мошенничество и мошеннических действий. Проведенные следственные мероприятия включали просмотр видеозаписей с камер наблюдения, которые помогли установить личность преступника. В ходе обысков по месту временного проживания подозреваемого в Рузском районе сотрудники полиции изъяли два проданных смартфона, которые были признаны подделками и приобщены к материалам уголовного дела. Сейчас на задержанного оформили подписку о невыезде.