Пробный запуск фонтанов провели в Центральном парке Ногинска

Жители и гости Богородского округа давно ждали этого события: все с радостью и нетерпением мечтают о старте летнего сезона и праздничной атмосфере. Уже совсем скоро пространство вокруг этих фонтанов станет любимым местом для прогулок, фотографий и встреч.

Новый сезон в парке обещает быть ярким и насыщенным: уютные аллеи, зеленые газоны и, конечно, успокаивающая вода фонтанов. В парке полным ходом идет подготовка к предстотящему летнему сезону.

Сотрудники подрядной организации выполнили работы по покраске малых архитектурных форм и тумб опор освещения — пешеходная и прогулочная зона заиграли новыми красками. Тротуары и газоны очищены от мусора, обеспечена экологическая чистота и комфорт. Парк готов встретить летний сезон и рады посетителям.

Так что готовьте фотоаппараты и хорошее настроение — сезон стартует уже первого мая!