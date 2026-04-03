Пробный ОГЭ по русскому языку сдали девятиклассники в Богородском округе

Девятиклассники Центра образования № 35 Богородского округа 3 апреля приняли участие в пробном тестировании по русскому языку в формате основного государственного экзамена. Это важный этап подготовки к государственной итоговой аттестации.

Пробный экзамен дает возможность учащимся погрузиться в реальную атмосферу тестирования. В процедуре есть много мелочей, к которым нужно быть готовым заранее: точно заполнить бланки ответов, не забыть паспорт и ручку, не опоздать на начало, знать порядок проведения и причины удаления с экзамена, чувствовать временные границы.

Теперь ребятам предстоит работа над ошибками. Анализ результатов поможет выявить слабые места и сконцентрироваться на них в оставшееся до экзаменов время. Также пробник дает обратную связь и для педагогов: результаты предоставляют учителям информацию о том, какие темы и разделы требуют дополнительного внимания и повторения с учащимися.

Ребята пришли к выводу, что самое главное на экзамене — не волноваться. ОГЭ проверяет не только знания, но и стрессоустойчивость. В этой ситуации очень помогли учителя, которые с ними занимаются, поэтому поводов для особых волнений не было.