Пробный экземпляр нашлемника для бойцов СВО сделали в Балашихе

Активисты из клуба «Активное долголетие» в Балашихе показали первый изготовленный нашлемник для участников Специальной военной операции на Украине. Эти изделия помогут бойцам скрытно передвигаться и успешно выполнять боевые задачи.

Производство маскировочных нашлемников из шерсти и спанбонда запустили в Балашихе в начале сентября. Готовые изделия упакуют и отправят в зону СВО.

«Все, что сделано руками наших женщин или закуплено ими, войдет в общую очередную партию гуманитарного груза, который формируется на базе помещения Фонда поддержки ветеранов ВОВ и ветеранов трудового фронта „Защита“, — рассказала исполнительный директор организации Ирина Митюрина.

Основанный депутатом городского совета Сергеем Чураковым фонд постоянно отправляет на фронт необходимые вещи. На базе организации работает производство блиндажных свечей. В фонде также принимают помощь от неравнодушных жителей округа.

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