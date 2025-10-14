Пробный ЕГЭ написали молодогвардейцы в Котельниках

Активисты местного отделения «Молодой Гвардии» попробовали свои силы в сдаче Единого государственного экзамена по русскому языку. Участниками тестирования стали ученики 11-х классов школы № 3.

На мероприятии присутствовала руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Рания Ибрагимова. Она поделилась со школьниками советами психологов о том, как эффективно подготовиться к ЕГЭ и справиться со стрессом.

Большинство тестовых заданий молодогвардейцы выполнили всего за 45 минут, хотя на полноценный экзамен с сочинением отводится более трех часов.

Аналогичные пробные испытания еще как минимум по двум предметам — обществознанию и истории — для участников «Молодой гвардии» планируют провести в течение учебного года.