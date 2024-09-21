Пробные запуски тепла стартовали в котельных Серпухова

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко проверил котельные в микрорайоне Ивановские дворики. Там стартовали пробные запуски тепла, теплоэнергию в полном объеме подадут в начале октября.

Состояние котельных № 2, № 30, № 54 и новой блочно-модульной котельной в микрорайоне Ивановские дворики осмотрели глава муниципалитета Сергей Никитенко и директор Серпуховского филиала «Газпром теплоэнерго Московская область» Павел Макаров.

Новая теплостанция обеспечивает энергией жилые дома округа, а также школу № 18, торговый центр и поликлинику.

На выездной встрече собравшиеся обсудили текущий ремонт оборудования и сооружений. Помимо этого, Сергей Никитенко побеседовал с работниками котельной об условиях труда.

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