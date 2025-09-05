Пробные запуски тепла начнутся в Воскресенске 15 сентября

В городском округе Воскресенск продолжается подготовка к осенне-зимнему сезону, и уже 15 сентября на объектах теплоснабжения стартуют пробные запуски тепла. Глава муниципалитета Алексей Малкин проверил модернизацию водопроводных сетей в микрорайоне Лопатинский и в Белоозерском.

Работы проводит подрядная организация «А-Групп».

«В Белоозерском проложат новый трубопровод к котельной, питающей Красный Холм. Такие же работы проводят и в котельной № 1 города Белоозерского, и на территории микрорайона Лопатинский», — отметил Алексей Малкин.

Ремонт идет строго по графику. По словам учредителя организации ООО «А-Групп» Георгия Данилушкина, на объекте трудятся 38 человек, для реконструкции сетей используют шесть машин спецтехники.

«Сейчас в Белоозерском проводим работы возле котельной № 2. Завершить их планируем 12 сентября. Также порядка десяти километров сетей перекладываем в микрорайоне Лопатинский», — пояснил Георгий Данилушкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в регионе, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.