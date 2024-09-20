Пробные запуски провели на четырех котельных в Лобне

В городском округе Лобня на четырех котельных успешно провели пробные топки в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Как сообщил директор «Лобненской Теплосети» Виталий Кривошеев, все работы прошли гладко, и он уверен в том, что этот отопительный сезон пройдет без серьезных проблем.

Подготовка к осенне-зимнему периоду включала в себя промывку и опрессовку 26 котлов, замену запорной арматуры на котельных и опрессовку 95 километров тепловых сетей. В котельных были промыты 154 теплообменника, а на двух центральных тепловых пунктах заменены теплообменники. Также на двух котлах заменили электродвигатели горелок, отремонтировали насосное оборудование и частично установили новое.

При замене сетей использовались трубы в изоляции, что значительно увеличивает срок службы трубопровода и сокращает тепловые потери. Кроме того, все котельные округа теперь оборудованы современными датчиками температуры и давления. Эти устройства передают данные в реальном времени в Единую дежурно-диспетчерскую службу, что позволяет быстрее реагировать на возможные нештатные ситуации.

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