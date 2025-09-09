Пробные запуски отопления начнут в Лобне 15 сентября

В городском округе Лобня 15 сентября начнутся пробные запуски отопления. Эта обязательная проверка позволит оценить готовность системы теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону и выявить возможные неполадки до наступления холодов.

На данный момент паспорта готовности к осенне-зимнему периоду получили 97% многоквартирных домов и 100% социальных объектов. Все подготовительные работы будут завершены до конца текущей недели. Кроме того, окончены профилактические работы на всех котельных и проведена опрессовка 79 километров тепловых сетей.

Напомним, в этом году работы по подготовке к отопительному сезону выполнены досрочно. Крупные котельные «РТС-Лобня» и «РТС-Красная Поляна» были запущены всего за 10 дней, а остальные семь котельных за восемь дней.

Всего в рамках подготовки к зиме в городском округе проведена промывка 26 котлов, ревизия 121 единицы насосного оборудования, прочистка 154 теплообменников и замена 271 единицы запорной арматуры.