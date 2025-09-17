Пробные топки провели в котельных Павлово-Посадского округа

Пробные топки прошли в штатном режиме по всем котельным Павлово-Посадского округа. Установлено, что сотрудники и оборудование полностью готовы к работе в зимних условиях. Денис Семенов поручил подготовить постановление о начале отопительного сезона.

«Впереди у нас еще около двух недель на отладку систем и развоздушивание — это кропотливая, но необходимая работа, чтобы тепло пришло в каждый дом без сбоев», — сказал глава округа.

На совещании также обсудили и другие важные темы. Одной из них стали жалобы жителей на качество воды. Денис Семенов дал поручение «Мособлводоканалу» провести промывку сетей по тем улицам, откуда поступают обращения.

Продолжается ремонт дорожного полотна и тротуаров в округе. Глава муниципалитета поручил дорожным службам своевременно закупить песко-соляную смесь для посыпки дорог.

Приятной новостью для пассажиров общественного транспорта стало обустройство силами «Мосавтодора» трех новых остановочных павильонов по маршруту Павловский Посад — Субботино.