Пробные топки провели в котельной № 1 в Волоколамске

Этап пробных топок стартовал в Волоколамске. Его проводят сотрудники ПТП РЖКХ. Первой включили крупнейшую в городе котельную № 1.

Объект обеспечивает теплом почти 14 тысяч жителей, 74 многоквартирных дома и 12 социальных объектов. Это здания на улицах Ново-Солдатская, Парковая, Кузина, Панфилова и других.

Сначала запустили центральный тепловой пункт № 1. Он отвечает за подогрев горячей воды и отопление левой стороны Ново-Солдатской улицы, детского сада № 9 и начальной школы № 2.

Уже завтра будут подключать пункт № 4. Затем по очереди заработают остальные тепловые пункты этой котельной.

«Оборудование полностью готово к отопительному сезону. Мы проверили работу котлов, состояние труб и запорной арматуры, а также надежность автоматики. Обследовали все тепловые узлы и устранили возможные проблемы», — прокомментировал начальник участка предприятия «Волоколамское ПТП РЖКХ» Александр Власов.