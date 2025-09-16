Пробные топки прошли в котельной микрорайона Углич в Сергиевом Посаде

Котельная в микрорайоне Углич в Сергиевом Посаде, возведенная в 1964 году, обеспечивает теплом и горячей водой 134 многоквартирных дома, почти 15 тысяч жителей и восемь объектов социальной сферы. Глава муниципалитета Оксана Ероханова и профильный заместитель Юрий Гужва посетили объект, чтобы проверить, как проходит пробный запуск.

Они убедились, что котельная полностью готова к подаче тепла в социальные объекты и многоквартирные дома. За лето здесь отремонтировали насосное оборудование и электродвигатели, обновили кожухотрубные теплообменники. Помимо этого, на объекте реконструировали пять центральных тепловых пунктов в наиболее удаленных от котельной кварталах.

Отметим, что летом во время планово-профилактического ремонта специалисты «Газпром теплоэнерго МО» провели гидравлические испытания 38 километров труб, которые ведут от котельной к потребителям. Все выявленные недочеты успешно устранили.

Добавим, что в тестовый режим пробных топок вошли 68 котельных из 92, расположенных в Сергиево-Посадском округе.