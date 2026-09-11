Пробные топки начнут в котельных Наро-Фоминского округа 15 сентября

Завершающее совещание, посвященное подготовке к осенне-зимнему сезону, состоялось в Наро-Фоминском округе. В мероприятии участвовали представители четырех городских округов: Можайского, Рузского, Молодежного и Наро-Фоминского.

Встречу провел советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник. С докладами выступили представители Министерства чистоты Подмосковья, областной аварийно-восстановительной службы, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

Подготовку к отопительному сезону обсудили с разных сторон. Участники встречи отметили, что устойчивая работа инфраструктуры в период холодов зависит от слаженных действий всех звеньев — от муниципальных структур до поставщиков ресурсов. При этом важно не только выполнить все необхоимые мероприятия, но и правильно оформить документы.

В округах уже завершили планово-предупредительные ремонты и противоаварийные тренировки, гидравлические испытания проведены в полном объеме. Котельные готовы к пробным топкам, которые начнутся с 15 сентября.