Пробные топки начались на котельных Подмосковья

В Подмосковье начался заключительный этап подготовки к отопительному сезону — на котельных проводят пробные топки. Специалисты проверяют работу всей системы теплоснабжения перед началом подачи тепла в жилые дома и социальные учреждения.

К новому сезону в регионе готовят около трех тысяч котельных и порядка 11 тысяч километров тепловых сетей. За лето на объектах провели гидравлические испытания трубопроводов, плановые ремонты и профилактику оборудования. Также специалисты модернизировали системы теплоснабжения, в том числе обновили насосные станции и установили автоматизированные узлы учета и регулирования тепловой энергии.

Во время пробных топок оборудование работает в условиях, максимально приближенных к штатным. Специалисты контролируют давление и температуру теплоносителя, проверяют герметичность соединений и работу автоматики. Для дополнительного контроля на источниках тепла используют цифровые датчики.

Параллельно проверяют готовность аварийных бригад и резервных источников электропитания. Все работы находятся на контроле профильных служб.

«Пробные топки — это финальный контрольный рубеж. Мы должны быть уверены, что вся инфраструктура, прошедшая испытания, ремонты и модернизацию, готова к полноценной эксплуатации», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

По его словам, цифровые инструменты позволяют отслеживать состояние объектов и своевременно выявлять возможные риски. Основная задача подготовки — обеспечить стабильную работу системы теплоснабжения с начала отопительного периода.