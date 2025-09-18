Пробные топки начали в котельных Дмитрова

Процедуру уже провели в котельной деревни Насадкино. До этого сотрудники проверили работу трех котлов, состояние труб и запорной арматуры, оценили надежность автоматики и обследовали тепловые узлы.

Также сотрудники местной управляющей компании подтвердили, что внутридомовая система теплоснабжения приняла рост давления в трубах без проблем. В итоге специалисты сделали вывод, что оборудование к началу отопительного сезона готово.

Пробные топки необходимы для профилактики возможных аварий при начале эксплуатации сетей и оборудования котельных. Сейчас на объекте в деревне Насадкино работает третий котел, еще два находятся в резерве, но их можно включить в любой момент.

Отметим, что такие же процедуры уже начали и в котельных самого Дмитрова.