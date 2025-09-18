Пробные топки котельных прошли в Химках

Специалисты «ТСК Мосэнерго» приступили к пробным топкам на объектах теплоснабжения в Химках. Все выявленные неполадки оперативно устранят к моменту официального запуска отопления.

Этот технический этап позволит подготовить систему к осенне-зимнему сезону. Работы проводят поэтапно во всех микрорайонах города. На это уйдет несколько дней, что позволит избежать резких перепадов давления и обеспечить стабильную работу системы.

«Пробные топки — это финальная комплексная проверка всей системы теплоснабжения после летних ремонтов. Мы последовательно включаем участки сети, чтобы в штатном режиме протестировать оборудование и выявить потенциально ненадежные участки. Каждая такая проверка — шаг к тому, чтобы отопительный сезон для жителей начался стабильно и без сбоев», — подчеркнул директор Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» Сергей Чубаров.

Важно отметить, что во время пробных топок батареи в жилых домах не будут нагреваться, а сама процедура не означает начала отопительного периода.