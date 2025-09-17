Пробные топки котельных начали в Зарайске

Объекты теплоснабжения в муниципалитете запускают в тестовом режиме. Первыми пробные топки котельных прошли в «Дюймовочке» и «Масловском».

Котельная «Масловский» отапливает 12 многоквартирных домов, а «Дюймовочка» — один жилой дом и детский сад. По итогам первого дня работ нарушений со стороны коммунальщиков не выявили.

Заместитель главы Зарайска Никита Иванов отметил, что благодаря этой важной ежегодной процедуре можно заранее проверить работоспособность оборудования котельных, выявить и устранить возможные неполадки до наступления холодов.

Пробные пуски котельных будут выполняться до конца сентября. Проверку оборудования проведут еще на 23 объектах коммунальной инфраструктуры.

Никита Иванов сообщил, что полностью отопление будет дано, когда установятся положенные нормы температуры наружного воздуха. Власти Зарайска делают все возможное для того, чтобы обеспечить надежное тепло в домах жителей.