Пробные топки котельных начали в Подольске
Котельные — сердце системы теплоснабжения, поэтому в городском округе делают все, чтобы оно работало без перебоев. На улице Победы, 3в, специалисты Подольской теплосети провели пробную топку для подачи тепла и горячей воды в новую школу.
Объект оснащен современным оборудованием. В случае неисправности автоматизированная система передаст сигнал в диспетчерскую. Оперативные службы среагируют на сбой и устранят его. Пробные запуски позволяют отследить давление, температуру сети, и не допустить аварий.
«Тестировали оборудование в котельной. Проверили работу насосного оборудования. Тепло в школу подается. Котельная имеет большой запас прочности. Здесь установлены три новых котла, два сетевых насоса», — рассказал начальник участка № 2 Подольской теплосети Александр Аркатов.
Подобные мероприятия проводят ежегодно. Главная задача — обеспечить надежным и стабильным теплоснабжением всех жителей Подольска.