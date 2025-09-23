Пробные топки 44 котельных успешно завершили в Серпухове

Традиционное еженедельное совещание под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в формате видеоконференцсвязи прошло в администрации Серпухова. Основными темами обсуждения стали подготовка к отопительному сезону, поддержание чистоты и порядка на территории муниципалитета и проведение диспансеризации населения.

Пробные топки котельных проводятся в городском округе в соответствии с графиком и успешно завершены на 44 из 70 котельных, что составляет 63% от общего числа. К началу отопительного сезона жители Серпухова будут обеспечены теплом и комфортом.

С начала года было зафиксировано 244 факта несанкционированного сброса мусора. Для поддержания чистоты и порядка на территории округа утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашений об организации сбора вторичных ресурсов». Определено 50 мест для размещения пунктов сбора различных видов отходов, которые внесены на карту геопортала Подмосковья. Получено и согласовано 47 заявок на установку пунктов сбора текстиля.

Для увеличения охвата взрослого населения Серпухова диспансеризацией проводится информирование предприятий о возможности прохождения централизованного обследования сотрудников, организация мобильных пунктов диспансеризации в парках и лесопарках и другие мероприятия.