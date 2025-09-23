Пробные пуски тепла прошли в 75 котельных в Домодедове

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Александр Назаров сообщил, что пробные пуски тепла провели на всех объектах, включая 75 котельных, что обеспечило тепло в 950 многоквартирных домах и 109 социальных учреждениях. На этой неделе состоятся дополнительные топки в восьми котельных и на пяти социальных объектах.

На совещании также было объявлено о начале строительства универсальной спортивной площадки в микрорайоне Востряково в рамках инициативного бюджетирования. Подрядчики готовы приступить к работе на этой неделе.

Заместитель начальника управления дорожно-транспортной инфраструктуры Алексей Люхин рассказал, что завершено обустройство подъезда к контейнерным площадкам в деревня Судаково и Немцово. Стартовало строительство тротуара на улице Красной, продолжается модернизация системы уличного освещения в восьми населенных пунктах округа.