Пробные пуски котельных Министерства обороны прошли в Одинцовском округе

На объектах, обслуживаемых жилищно-коммунальными службами филиала «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Московскому военному округу, идет заключительный этап подготовки к новому отопительному периоду 2025–2026 годов. Сейчас в Одинцовском округе проводят пробные топки.

Пробные топки являются важной частью подготовки объектов к наступлению осенне-зимнего периода и предполагают техническую проверку оборудования и возможность выявления неисправностей в системах отопления, при необходимости — оптимизацию процессов и внесение корректировок в эксплуатацию систем, контроль за качеством теплоносителя и температурными параметрами, а также подготовку персонала.

Пробные топки и гидравлические испытания в войсковых частях военных городков Московского военного округа проводятся согласно графику опробования систем теплоснабжения. Всего специалистам предстоит выполнить 428 пробных топок, на сегодняшний день проведено 363.