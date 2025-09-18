Пробную топку провели в котельной Лыткарина

В округе завершились пробные топки городских котельных, которые стали финалом в масштабной подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду. В течение трех дней специалисты проверяли работоспособность всех систем теплоснабжения, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла в жилые дома и социальные объекты.

Особое внимание было уделено главной котельной округа № 1, которая является ключевым звеном в системе теплоснабжения и обеспечивает теплом более 30 тысяч жителей Лыткарина. На этой котельной прошла пробная топка, в ходе которой специалисты убедились в готовности оборудования к работе в условиях низких температур.

В рамках подготовки к зиме в округе реализуется план модернизации инфраструктуры теплоснабжения. Уже завершены работы на нескольких ключевых участках теплотрасс, расположенных на улицах Спортивной, Песчаной, Советской, Набережной и в других кварталах. Работы на некоторых участках, например, в квартале 7, находятся на завершающей стадии и будут завершены в ближайшее время. Всего в округе будет отремонтировано более четырех километров теплотрасс.