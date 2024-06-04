Проблемы ЖКХ обсудили жители Павловского Посада в администрации округа

На личном приеме заместителя главы округа жители Павловского Посада задали вопросы, связанные с ремонтом кровли, газоснабжением, а также подготовкой к зимнему сезону.

Пять заявителей обратились к заместителю главы Павлово-Посадского городского округа Александру Белоусову 4 июня. Их вопросы касались ремонта кровли, замены газовой колонки, переноса столбов линии электропередачи, устранения канализационных запахов в подвале дома, а также утепления стены подъезда.

«Обсудили возможные варианты решения проблем жителей. До 30 июля произведем замену газового оборудования. Текущий ремонт кровли запланирован в течение летнего периода, специалистам МБУ „Благоустройство“ все задачи поставлены. По линиям электропередачи совместно с ПАО „Россети“ проведем выезд на место и по итогам примем решение. По канализационному запаху и замене дал поручения коллегам. До начала июля проблема будет устранена. Взял все вопросы на личный контроль», — отметил Александр Белоусов.

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