Проблемы СНТ и лесных земель обсудили на встрече в Наро-Фоминске

18 мая в Наро-Фоминске прошла встреча с участием председателей СНТ, садоводов и представителей надзорных и ведомственных структур. Участники рассмотрели вопросы оформления недвижимости, земельных границ и требований пожарной безопасности.

В обсуждении приняли участие представители администрации округа, Росреестра, налоговой службы, Мособллеса и органов пожарного надзора. Основное внимание уделили вовлечению объектов недвижимости в налоговый оборот и связанным с этим административным процедурам. Отдельно рассмотрели ситуацию в садовых некоммерческих товариществах, где накопилось много нерешенных земельных вопросов.

Среди ключевых проблем назвали устаревшие границы участков, которые формировались десятилетия назад без точных измерений. Из-за этого возникают наложения с землями лесного фонда и сложности при постановке объектов на учет. Также поднималась тема отсутствия противопожарных водоемов и трудностей с организацией подъездных дорог к территориям СНТ.

Дополнительное внимание уделили соблюдению правил пожарной безопасности в период особого режима. Представители ведомств напомнили о персональной ответственности за нарушения требований законодательства. Часть обращений удалось рассмотреть на месте, остальные направили на дополнительную проверку.

Отдельные вопросы потребовали межведомственного взаимодействия. Их взяли на контроль профильные специалисты администрации округа.

«Мы фиксируем каждое обращение и отрабатываем его совместно с ведомствами. Все сложные случаи будут рассмотрены отдельно», — отметили в ходе встречи представители администрации округа.