Проблемы канализации в новом доме обсудили на встрече в Пушкино

В микрорайоне Кудринка городского округа Пушкинский состоялась встреча представителей администрации, депутатского корпуса и управляющей организации с жителями дома № 49 на Октябрьской улице. Основными темами обсуждения стали работа канализации, благоустройство территории и содержание общего имущества.

Встречу провели уполномоченный главы городского округа Пушкинский Нина Ушакова, заместитель председателя окружного Совета депутатов Николай Михайлин, депутат Александр Бушев и представитель управляющей компании МБУ «ЖЭУ Пушкино».

Дом был построен для переселения жителей из аварийного жилья. Несмотря на то что квартиры новые и благоустроенные, у собственников накопились вопросы по содержанию территории и работе инженерных систем. Одной из главных проблем стала система водоотведения.

«Жители хотят, чтобы им сделали централизованную канализацию. Сейчас на месте установлен септик локальной канализационной насосной станции, но происходят изливы стоков на рельеф из канализационного люка», — рассказала Нина Ушакова.

Еще один вопрос касается расположения контейнерной площадки. Жители попросили перенести ее на большее расстояние от дома. Сейчас площадка находится примерно в 11 метрах от здания, тогда как нормативное расстояние составляет 20 метров.

Кроме того, жители пожаловались на шум в ночное время со стороны парка «Березовая роща» и обозначили необходимость благоустройства парковочной зоны.

«Просьбы жителей обязательно учитываются. Мы договорились разобраться с каждым вопросом: пригласим специалистов Водоканала и управляющей компании, чтобы найти решения», — отметил Николай Михайлин.

По итогам встречи специалисты профильных служб проведут дополнительные обследования и подготовят предложения по устранению выявленных проблем.