Проблему с пробками на участке дороги А-107 решат в Солнечногорске

На съезде с Московского малого кольца (А-107) на автодорогу к деревне Хоругвино прошло выездное совещание с Госавтоинспекцией. Участники рассмотрели вопросы организации дорожного движения и способы повышения пропускной способности этого участка.

Поводом для совещания послужили жалобы местных жителей. По их словам, после открытия складских комплексов заметно вырос поток грузовых автомобилей, из-за чего на перекрестке регулярно возникают пробки. Ситуация обостряется в зимнее время, когда осадки сужают проезжую часть. Дополнительной помехой служат припаркованные машины работников логистических центров.

Первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов сообщил, что по итогам встречи был сформирован перечень конкретных мер для решения проблемы.

«Первое, что необходимо — усилить контроль за содержанием данного участка и своевременной расчисткой от снега. Второе — мы совместно с представителями Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области договорились об изменении проекта организации дорожного движения в этой части. Он включает дополнительную расстановку знаков, запрещающих стоянку от А-107 до деревни Хоругвино и заезда на территорию логистических центров, чтобы не затруднять движение для местных жителей, рейсовых и школьных автобусов», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

На встрече присутствовали жители ближайших населенных пунктов.

«Нашу проблему услышали, за что мы благодарны всем причастным: администрации, нашей активной группе. На этой дороге находятся СНТ, деревня, микрорайон военного городка», — сказала староста деревни Хоругвино Татьяна Анашкина.

Как сообщил уполномоченный главы по территориальному округу Пешковское, член партии Единая Россия Дмитрий Ласкавый, предложенные решения включат в дорожную карту для дополнительной проработки, согласования и реализации.