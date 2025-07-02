Проблему с подтоплением территорий решили в Орехово-Зуеве

Проверить эффективность работы новой системы приехал заместитель главы округа Александр Тарновский. По словам специалистов, новая дренажная система — это продуманный комплекс инженерных сооружений, включающий четыре дождеприемных колодца, каждый из которых выполняет свою функцию. Первый колодец предназначен для сбора дождевой воды, второй оснащен специальными фильтрами, отсекающими мусор и предотвращающими засоры, а два других колодца принимают очищенную воду и направляют ее непосредственно в грунт.

«Важно понимать, что это не полноценная ливневая канализация, а именно локальное решение. Вода здесь уходит в землю постепенно, а не моментально, особенно во время сильных дождей», — сообщил Александр Тарновский.