Проблему подтопления улиц решили в Ногинске

В рамках реализации проекта «Школа ЖКХ» жители Ногинска стали свидетелями значительных изменений на своих улицах. В результате совместных усилий депутатов, администрации и управляющей компании удалось устранить неудобства, связанные с подтоплением территории.

Депутат Богородского округа Анна Кириллова вместе с представителями администрации округа и сотрудниками управляющей компании провела встречу с жителями улиц 5-й по 10-ю Доможировскую. Обеспокоенность людей вызвало регулярное подтопление на 10-й Доможировской улице, рядом с домом № 17.

В ответ на обращения горожан была организована комиссионная проверка. Эксперты выяснили, что причиной проблемы стали засоры в ливневой канаве и переливной трубе. Летние дожди значительно увеличили нагрузку на дренажную систему, что привело к накоплению мусора и ухудшению ситуации.

Сотрудники МБУ «Благосфера» оперативно выполнили работы по очистке и восстановлению проходимости системы. После завершения мероприятий был проведен повторный осмотр, который подтвердил успешное устранение проблемы подтопления. Теперь жители могут не беспокоиться о последствиях сильных дождей.