Проблему подтопления Окружной улицы решили в Лобне | 360°

Подмосковье 05 мая 2024, 15:11 Проблему подтопления Окружной улицы решили в Лобне Телеканал «360»

Читать 360 в

Зимой жители Окружной улицы в Лобне обратились к главе округа Анне Кротовой с просьбой о помощи в борьбе с подтоплениями. Весной силами специалистов водоканала и новым технологиям эту проблему удалось устранить

После дождей весной и летом на Окружной улице в Лобне дворы и дороги превращались в настоящее озеро, мешая жителям передвигаться. Весной решение было найдено.

Реклама

«Управляющая компания привлекла водоканал ООО „Чайка“, специалисты раскопали и проблему нашли. Сегодня ее устранят», — прокомментировала глава городского округа Лобня Анна Кротова

Специалисты водоканала с помощью новых технологий причину неисправности ливневой канализации установили быстро.

«Эта канализационная насосная станция никогда не обслуживалась и была в полуразобранном состоянии, сейчас мы установили на нее новые насосы, но дальше вода не уходит, где-то перебита трасса. Сейчас занимаемся поиском и будем дальше устранять эту проблему, чтобы все это уходило в общую ливневую систему», — рассказал руководитель строительного направления ООО «Чайка» Андрей Афанасьев.

Качество выполненных работ коммунальщики гарантируют. Осталось только дождаться испытаний отремонтированной системы первым майским дождем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».