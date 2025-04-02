Проблему с автобусами в деревне Дядькино решат в Богородском округе

Жители одной из деревень Богородского округа встретились с главой округа Игорем Сухиным и его профильными заместителями. В ближайшее время расписание автобусов в Дядькино изменят, добавят еще несколько рейсов.

Речь идет о рейсах маршрута № 320. На этом автобусе многие жители ежедневно ездят на работу в Москву.

Для оперативного решения вопроса на встречу с жителями выехали не только представители «Мострансавто», но и глава округа Игорь Сухин, а также профильные специалисты администрации и депутаты.

В ходе встречи жителям разъяснили, что данное обращение уже рассмотрели. В расписание внесли коррективы. Начиная с пятого апреля 2025 года количество рейсов увеличат.

«Отрадно, что со стороны „Мострансавто“ нас поняли. Жителей услышали, это главное. Человеческий фактор тоже никто не отменял. Поэтому, в случае невыхода рейса на маршрут, поломки автобуса — будем отрабатывать каждую ситуацию. Контакты коллег есть. Просьба к жителям оперативно давать обратную связь», — отметил глава Богородского округа Игорь Сухин.

Также жители обратили внимание на то, что зачастую автобусы проезжают мимо, игнорируя остановку в деревне Дядькино. На маршруте № 320 имеются два варианта движения. Автобусы большого класса работают в обычном режиме, со всеми остановками. Есть также экспресс, который делает остановки только в определенных населенных пунктах. Жители попросили увеличить число отправлений именно от их остановки. В перечень остановок экспрессов деревню тоже внесут.

В часы-пик интервал движения составит 20-25 минут, а в межпиковое время — увеличится до 30 минут.