Проблемную подпорную стенку отремонтировали на Рабочей улице в Истре

Коммунальные службы отремонтировали подпорную стенку на улице Рабочая в Истре. Причем об этом коллективно просили сами жители.

Работы велись в рамках содержания городской инфраструктуры. Отметим, что они не просто покрасили и заштукатурили стену, а особое внимание уделили безопасности: заменили старое металлическое ограждение на новое. А это, в свою очередь, предотвращение потенциальных рисков для пешеходов и машин, проезжающих рядом.

Коммунальная служба «ДОДХИБ» еженедельно выполняет не только плановые работы по содержанию территорий, но и обрабатывает такие точечные просьбы жителей. Ведь комфорт для людей — это самое основное требование для всех организаций округа.

Напомним, что также по обращениям жителей на прошлой неделе коммунальные службы в микрорайоне «Восточный» на улице Генерала Белобородова вблизи дома № 30 начали делать пешеходный тротуар.