Проблема стихийной парковки может привести к трагедии

В населенных пунктах Московской области количество личных автомобилей растет, а число парковочных мест во дворах многоквартирных домов не увеличивается. Это приводит к тому, что автовладельцы оставляют свои машины вдоль внутридворовых проездов, не задумываясь о том, смогут ли пожарные, спасатели или машины скорой помощи оперативно подъехать к дому в случае чрезвычайной ситуации.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин рассказал, что для специалистов экстренных служб по-прежнему актуальна проблема заблокированного проезда к месту вызова.

«В условиях пожара, острого приступа у человека или другой чрезвычайной ситуации каждая потерянная секунда на маневр или поиск объезда имеет критическое значение», — подчеркнул он.

Сергей Щетинин добавил, что стихийные парковки создают преграды на пути всех экстренных служб без исключения, критично замедляя их работу.