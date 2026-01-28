Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 28 января

Утром среды, 28 января, загруженность дорог в Московской области достигла пяти баллов. Движение затруднено на нескольких шоссе и трассах региона.

По информации Министерства транспорта Подмосковья, значительные затруднения в движении возникли на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Каширском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта Подмосковья призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах: не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров.