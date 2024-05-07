Пробки в Подмосковье вечером 7 мая достигли 6 баллов | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 19:08 Пробки в Подмосковье вечером 7 мая достигли 6 баллов Медиасток.рф

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Загруженность дорог Московской области оценили в шесть баллов вечером 7 мая. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Рублево-Успенском и Новорязанском шоссе.

Движение также затруднено на Пятницком, Горьковском, Мякининском, Дмитровском, Волковском, Можайском шоссе, а также на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

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Минтранс Московской области призывает водителей быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Местами на проезжей части может встречаться гололед.

Напомним, в феврале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин.

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