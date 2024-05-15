Пробки в Подмосковье вечером 15 мая достигли 6 баллов | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 20:29 Пробки в Подмосковье вечером 15 мая достигли 6 баллов Медиасток.рф

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Подмосковный Минтранс опубликовал данные о загруженности дорог в среду вечером, 15 мая. Пробки составили шесть баллов.

Как уточнили в ведомстве, основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.

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Также непросто проехать на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

В Минтрансе призвали водителей соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и быть максимально внимательными за рулем, особенно перед пешеходными переходами.

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