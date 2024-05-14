Пробки в Подмосковье вечером 14 мая достигли 6 баллов | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 21:26 Пробки в Подмосковье вечером 14 мая достигли 6 баллов Медиасток.рф

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Подмосковный Минтранс опубликовал данные о загруженности дорог во вторник вечером, 14 мая. Пробки составили шесть баллов.

Как уточнили в ведомстве, основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Рублево-Успенском, Новорязанском, Пятницком, Горьковском, Мякининском, Дмитровском, Волковском, Можайском шоссе.

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Также непросто проехать на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

В Минтрансе призвали водителей соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и быть максимально внимательными за рулем, особенно перед пешеходными переходами.

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