Пробки в Подмосковье вечером 13 мая достигли 5 баллов | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 21:28 Пробки в Подмосковье вечером 13 мая достигли 5 баллов Медиасток.рф

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Подмосковный Минтранс опубликовал данные о загруженности дорог в понедельник вечером, 13 мая. Пробки составили пять баллов.

Как уточнили в ведомстве основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.

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Также очень трудно проехать на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

В Минтрансе призвали водителей соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и быть максимально внимательными за рулем, особенно перед пешеходными переходами.

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