Пробки в Подмосковье составили 6 баллов утром 28 апреля
Свыше одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 28 апреля. Это на 0,8% меньше, чем в среднем в прошлом месяце. Пробки оценили в шесть баллов.
Как сообщили в региональном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».
Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию, скоростной режим и избегать резких маневров.