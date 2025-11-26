Пробки в Подмосковье составили 6 баллов утром 26 ноября

Фото: Запущено рабочее движение по участку ЮЛА от Лыткаринского шоссе до М-5 «Урал» / Медиасток.рф

Более 988 тысяч машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 26 ноября. Это на 6,2% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в шесть баллов.

Как сообщили в областном Минтрансе, движение затруднено на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей предупредили о возможном снеге и гололедице. Их призвали не выезжать на летней резине и быть предельно внимательными во время движения.