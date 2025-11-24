Пробки в Подмосковье составили 6 баллов утром 24 ноября
Более одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 24 ноября. Это на 3,4% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в шесть баллов.
Как сообщили в областном Минтрансе, движение затруднено на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».
Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и избегать резких маневров.