Пробки в Подмосковье составили 6 баллов утром 20 ноября

Почти 917 тысяч машин насчитали на подмосковных дорогах утром 20 ноября. Это на 2,5% меньше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в шесть баллов

Как рассказали в региональном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей предупредили о снеге с дождем и сильном ветре. Их призвали быть осторожными, соблюдать скоростной режим и отказаться от резких маневров и парковки возле шатких конструкций.