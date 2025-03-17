Пробки в Подмосковье составили 6 баллов утром 17 марта

Пробки в Подмосковье утром, 17 марта, составили шесть баллов. На дорогах региона насчитали более 976 тысяч автомобилей.

Заторы возникли на трассе М-4 «Дон», Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Симферопольском, Варшавском шоссе. Затруднения также зафиксировали на Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе Московской области призвали водителей учитывать погодные условия, соблюдать дистанцию, не превышать скорость и не совершать резких маневров.