Пробки в Подмосковье составили 6 баллов утром 12 сентября

Около одного миллиона машин насчитали на подмосковных дорогах утром 12 сентября. Это на 1,2% больше средних показателей прошлого месяца. Пробки оценили в шесть баллов.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, пробки образовались в сторону Москвы на Ярославском, Ленинградском, Каширском, Варшавском, Носовихинском, Дмитровском, Симферопольском, Волоколамском, Осташковском, Рязанском, Киевском, Пятницком, Боровском, Калужском, Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

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