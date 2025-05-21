Пробки в Подмосковье составили 5 баллов вечером 21 мая

Фото: Медиасток.рф

Загруженность дорог Подмосковья оценили в пять баллов вечером 21 мая. Движение затруднено в сторону области на Ленинградском, Носовихинском и Щелковском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Заторы также наблюдаются на Новорижском, Можайском, Новорязанском, Волковском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском и Волоколамском шоссе.

В ведомстве призывали водить внимательно, не нарушать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте