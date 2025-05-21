Пробки в Подмосковье составили 5 баллов вечером 21 мая
Загруженность дорог Подмосковья оценили в пять баллов вечером 21 мая. Движение затруднено в сторону области на Ленинградском, Носовихинском и Щелковском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Заторы также наблюдаются на Новорижском, Можайском, Новорязанском, Волковском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском и Волоколамском шоссе.
В ведомстве призывали водить внимательно, не нарушать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров.
«Мог разнести за пару дней». В США резко высказались по Украине
Михалков назвал три главных фильма для молодежи
Украинка взорвала гранату и убила ребенка соседей
Костромские инструкторы проекта «НА СТАРТ!» получили «Родительское спасибо»
Украинским беженцам в Британии посоветовали сдать экзамен по русскому
Обломки БПЛА рухнули в Туле
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте