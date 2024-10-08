Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 8 октября

Утром 8 октября на подмосковных дорогах насчитали 1,1 миллиона машин. Это на 1% больше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Движение затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

В Минтрансе призвали быть аккуратными на дорогах, не превышать скорость, соблюдать дистанцию и отказаться от резких маневров. Водителей предупредили о возможном дожде и порекомендовали не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.

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