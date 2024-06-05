Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 5 июня

Загруженность подмосковных дорог оценили в пять баллов утром 5 июня. Пробки образовались на нескольких трассах и шоссе.

Как сообщили в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-7 «Волга».

Водителей призвали быть внимательными, отказаться от резких маневров и держать диспанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе отремонтируют 614 дворов. На эти цели выделили 5,4 миллиона рублей.

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