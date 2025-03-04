Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 4 марта

Утром во вторник, 4 марта, пробки в Подмосковье составили пять баллов. На региональных дорогах сегодня насчитали более 967 тысяч автомобилей.

Заторы возникли в сторону Москвы на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе. Затруднения движения зафиксировали на Симферопольском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Минтранс Московской области призвал водителей держать дистанцию, не превышать скорость и не совершать резких маневров.