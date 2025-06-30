Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 30 июня

Фото: Развязка между Каширским и Володарским шоссе / Медиасток.рф

Свыше одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 30 июня. Это на 0,5% больше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в региональном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными из-за возможного дождя, не превышать скорость и отказаться от резких маневров.