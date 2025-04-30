Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 30 апреля

Один миллион машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 30 апреля. Это на 0,6% больше средних значений марта. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в региональном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Боровском, Можайском, Минском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть предельно внимательными на дорогах из-за прогнозируемого дождя. Следует соблюдать скоростной режим, отказаться резких маневров и держать дистанцию.