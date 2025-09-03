Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 3 сентября

Фото: Второй участок ЮЛА — от Володарского до Лыткаринского шоссе / Медиасток.рф

Более одного миллиона машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 3 сентября. Это на 5,5% больше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в областном Минтрансе, движение затруднено на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах А-105, М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость, держать безопасную дистанцию и отказаться от резких маневров.